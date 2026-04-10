森永乳業は、カップ入りチルドコーヒー「マウントレーニア プロテイン カフェラッテ」を、2026年4月14日に全国のコンビニエンスストアおよび量販店などで発売する。ミルクをたっぷりチルドカップコーヒーという新たなジャンルを創造したパイオニアブランド「マウントレーニア」から、無理なくプロテイン（たんぱく質）が摂れるブランド初の商品が登場。コーヒー鑑定士の資格を持つ同社社員が厳選したコーヒー豆を国内焙煎。挽きた