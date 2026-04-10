7人組グループ・IMP.の松井奏が、11日発売のファッション誌『sweet（スウィート）』5月号（宝島社）に初の男性レギュラーモデルとして誌面に登場することが10日、発表された。新連載「IMP. 松井奏のA to Z」もスタートする。同誌史上初のメンズ連載となる。【写真多数】カッコイイ…！圧巻のステージを披露したIMP.新連載は、松井が初登場した3月号特集「“春ニットと香り”でガーリームードを纏う」の反響を受けて実現した。