映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（4月24日公開）の場面カットを一挙掲載。場面カットの一枚一枚からも本作のアニメーションの完成度の高さが伝わってくる。【画像】この記事に関する別の写真本作は、世界的ヒットを記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続くシリーズ第2弾。マリオとルイージは、キノコ王国でピーチ姫を助けながら、捕らわれたクッパの世話や住民たちの困りごとを解決する日