俳優の芳根京子とSnow Manの渡辺翔太が主演し、6月12日から7月5日まで東京・THEATER MILANO-Za（東急歌舞伎町タワー6階）、7月13日から20日まで大阪・フェニーチェ堺 大ホールにて上演されるBunkamura Production 2026／DISCOVER WORLD THEATRE vol.16 『ウェンディ＆ピーターパン』において、冒険の幕開けを予感させるビジュアルが解禁された。【写真】豪華な共演陣も解禁！本作は、ジェームス・マシュー・バリーによる「ピー