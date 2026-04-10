アニメ映画『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念して、15日発売の女性グラビア週刊誌『anan』表紙＆バックカバーに登場することが発表された。表紙には萩原千速＆世良真純、バックカバーには萩原研二＆松田陣平が登場する。【画像】まさかのライダー姿！『コナン』anan表紙に登場した萩原千速＆世良真純2018年に特集を開始し、早くも今年9回目となる劇場版『名探偵コナン』とananの春のスペシャルコラボレーション