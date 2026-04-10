READING WORLD×VISIONARY READING 朗読劇『紫苑のもみじ』が、7月17日〜19日に東京・日本青年館ホールにて上演される。山根綺、佐藤流司、山口勝平、中井和哉、三石琴乃らが出演する。【写真】豪華なキャスト！朗読劇『紫苑のもみじ』ソロビジュアル本作は、世界文化遺産下鴨神社での『鴨の音』や、ユネスコ世界記憶遺産 舞鶴への生還『約束の果て』『約束の鎮魂歌（レクイエム）』など、歴史ある場で唯一無二の世界観を展開