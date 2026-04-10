俳優の廣瀬智紀（39）が10日、自身のファンクラブサイトと公式インスタグラムを更新。女優の川栄李奈（31）と離婚したことを発表した。自身のファンクラブサイトを通じて「いつも温かい応援をいただき、ありがとうございます。この度、私たちは夫婦としてそれぞれの人生を歩んでいくこととなりました」と報告。「今後は新たな関係性を築きながら、親として共に子どもたちを育ててまいります」と説明した。また、インスタグラ