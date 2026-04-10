再開発が進む神戸市のウォーターフロントエリアでは、新たなにぎわいの創出に向けた取り組みが続いています。1868年の開港以来、港町として発展してきた神戸港。船の大型化にともなって港の機能は沖合の人工島へと移り、都心部の岸壁周辺では役割の転換が課題となっていました。1970年代より、神戸市が推進してきた再開発ですが、阪神・淡路大震災の影響で一時停滞。その後、2012年ごろから本格的な再整備が進められてきまし