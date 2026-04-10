テレビアニメ『風を継ぐもの』（2026年劇場先行版公開、2027年1月放送）の四季イラスト“春”と、原作／脚本・成井豊氏書き下ろしショートストーリーが公開された。【画像】雰囲気ある！新作アニメ『風を継ぐもの』場面カット春のイラストに描かれるのは壬生浪士組副長の土方歳三、壬生浪士組局長の近藤勇。土方と近藤が屯所の縁側に腰掛け花見をしている様子と近藤の隣で眠るクロスケが描かれている。イラストの内容に合わ