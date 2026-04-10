8日、大阪府和泉市の集合住宅で母と娘の遺体が見つかった殺人事件で、2人の遺体には身を守る際にできた「防御創」があったことが分かりました。 8日、和泉市鶴山台の集合住宅の一室で住人の村上和子（76）さんと娘で社会福祉士の裕加（41）さんが死亡しているのが見つかりました。 司法解剖の結果、2人の死因は首を刃物で切られたことによる「失血死」で、死亡したのは8日午前4時ごろとみられています。 また2人の頭や