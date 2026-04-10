玉名市伊倉の八幡宮は、北八幡宮と南八幡宮が道路を挟んで向かい合って建てられていて、春と秋の大祭では、美しく着飾った女性が行列を組んで町内を練り歩く「練り嫁行列」が行われます。映像は、RKKに残されている最も古い練り嫁行列の様子で、1976年（昭和51年）の撮影です。当時のニュースはこう伝えています。 【写真を見る】優雅！伊倉の練り嫁行列【昭和51年・1976年】～RKKニュースミュージアム&#