NHKの夜ドラ『ラジオスター』（総合月〜木後10：45〜11：00）が放送中。小野さくら役を演じる常盤貴子のオフィシャルコメントが届いた。【場面カット】ラジオブースで繰り広げられた「小野家の家族会議」同作は、地震で被害を受けた石川・能登を舞台に、大阪からボランティアでやって来た主人公・柊カナデ（福地桃子）が臨時災害放送局（災害FM）のラジオでパーソナリティーとして奮闘する姿を描く。名もなき市民がスター