アイドルグループ・CUTIE STREETが、韓国の人気音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）出演時に披露した「かわいいだけじゃだめですか？」韓国語バージョンをきょう10日に配信リリースした。【動画】話題の「かわいいだけじゃだめですか？」韓国語パフォーマンス『M COUNTDOWN』出演後、パフォーマンス動画がわずか3日間で300万回再生を突破し、その勢いは衰えることなく現在760万回再生を記録。各国のユーザーから2万2000件以上のコ