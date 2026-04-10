東京・新宿歌舞伎町にあるコンセプトカフェで、無許可で女性従業員に接待営業をさせたとして、店を経営する男らが逮捕されました。警視庁によりますと、歌舞伎町のコンセプトカフェ「夢をたべるおもちゃ箱」を経営する佐藤聡容疑者らは8日、無許可で女性従業員に接待営業をさせた疑いがもたれています。また、佐藤容疑者が代表を務める法人としての「Audience」も書類送検されました。調べに対し、佐藤容疑者は容疑を認めていると