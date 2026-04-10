東北大が採取し、研究で分析したアスナロ（OIST提供）鎌倉時代の1200年ごろ、太陽表面の爆発現象「太陽フレア」に伴って大量の放射線が発生する「プロトン現象」が起きていたことが青森県・下北半島の埋没樹木の分析で分かったと、沖縄科学技術大学院大（OIST）などのチームが10日発表した。藤原定家の日記「明月記」のオーロラの記録などを調べて事前に時期を絞り込んだ。プロトン現象の発生で人工衛星の誤作動や宇宙飛行士の