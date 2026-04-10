女優の白石まるみ（63）が10日、自身のインスタグラムを更新。48年前の郷ひろみとの2ショットを公開した。【本日芸能生活48周年記念日】とし、「これは郷ひろみさんとデビュー当時のドラマの撮影の合間に撮って頂いたスナップ写真です。当時、ひろみさんは飛ぶ鳥を落とす勢いの超アイドルでしたから、こんなスナップ写真を撮っていただいても誰にも見せる事なく大事にしまっておりました」と秘蔵の2ショットをアップ。「私は