アメリカ軍普天間基地の返還に日米両政府が合意してから12日で30年となるのを前に、沖縄基地負担軽減担当相を兼務する木原稔官房長官は10日、一日も早い全面返還実現のために「政府として全力で取り組んでいく」と改めて強調しました。日米両政府は1996年4月12日、アメリカ軍普天間基地を県内に移設することを前提に、全面返還することで合意しました。政府は移設先である名護市辺野古での工事を進めていますが、返還の具体的な期