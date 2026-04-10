女優川栄李奈（31）が10日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、夫で俳優の廣瀬智紀（39）と離婚したことを発表した。川栄は「私事ではございますがこのたび私たちは夫婦という形を終えそれぞれの人生を歩むことになりました」と報告。「今後も俳優として、母としてさらに精進してまいります」とつづった。2人は18年10月、舞台「カレフォン」でダブル主演を務め、恋人役で共演。約半年の交際を経て、19年5月に結婚を発表