2年前の練習動画をインスタグラムで公開女子ゴルフの馬場咲希（サントリー）が自身のインスタグラムで、2年前に行っていた練習の動画を公開。ファンからは「足が長くないとできない練習」などの声が上がった。20歳の馬場は3月31日に更新したインスタグラムで、「2年前こんな練習もしたな〜」として動画を投稿した。立てたクラブのヘッドを右足で踏んだ状態でスイング。クラブの長さよりも股下が長くないと成立しないように