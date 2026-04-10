演歌歌手・門松みゆき（３３）が５月２７日にリリースするシングル「酒、ほろほろ…」のニュービジュアルを公開した。新曲は初めて“酒”をテーマに作詞されており、酒を片手に涙と未練に揺れる女の心情をしっとりと紡ぐ作品。詞の中の主人公は３０代の女性として描かれており、ファンの間では大の酒好きとして知られ、３０代を歩む門松にとってまさに等身大の作品といえる。公開されたニュービジュアルは黒い背景の中で、や