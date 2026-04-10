ＮＨＫ大阪放送局は９日、同局制作の夜ドラ「ラジオスター」（月〜木曜・午後１０時４５分）に出演中の女優・常盤貴子のコメントを発表した。同作品の舞台は、現代の石川・能登。地震発生後、大阪からボランティアでやって来た柊カナデ（福地桃子）は、恩人の頼みでラジオのパーソナリティーを担当することになり、さまざまな人と出会っていく。自身が演じる小野さくらについて「『能登のおしゃべりお姉さん』という、自分で