【「Pokémon Champions」（ポケモンチャンピオンズ）】 4月8日 配信開始 基本プレイ無料（アイテム課金制） ポケモンが4月8日に配信したNintendo Switch用ポケモンバトルゲーム「ポケモンチャンピオンズ」。本作はこれまでの「ポケットモンスター」シリーズでお馴染みのバトルに特化したタイトルということもあり、すでに多くの読者がポケモンバトルを楽しん