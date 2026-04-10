Image: Flashback 2026年2月20日の記事を編集して再掲載しています。24時間後に確認できるモードがアナログ的。レンズ付フィルムとして知られる富士フイルムの「写ルンです」は1986年のデビューで大ヒットなり、今でも買えるロングセラーのフィルムカメラ。レトロだしエモい写真も撮れるしで、ガジェットとしてみるとおもしろいのですが…いかんせん2,000いくらで買ってさらに現像代も1,000