【モデルプレス＝2026/04/10】女優の芳根京子とSnow Manの渡辺翔太がW主演を務める「ウェンディ＆ピーターパン」（6月12日より東京・THEATER MILANO-Zaほかにて上演）の公演ビジュアルが解禁された。【写真】Snow Manメンバー“ピーターパン”ビジュアル◆「ウェンディ＆ピーターパン」5年ぶり日本へ世界的名作「ピーターパン」に新たな登場人物を加え、ウェンディの視点から大胆に翻案した本作は、ダンス、フライング、小道具、美