入学式の日。緊張する姉に弟がかけたひと言がきっかけで、家族の空気がやわらぎました。そのおかげで、娘の表情にも変化が生まれたのです。筆者の家庭で起こった、心温まるエピソードです。 小さな背中にみえるもの 娘の小学校入学式の日。新しい制服に身を包み、少し緊張した様子で玄関に立つ娘の姿は、いつもより少しだけ大人びて見えました。これから始まる新しい生活への期待と不安が入り混じっているのが、表情か