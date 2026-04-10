【モデルプレス＝2026/04/10】アイドルグループ・CUTIE STREETが韓国の人気音楽番組「M COUNTDOWN」（Mnet）出演時に披露した「かわいいだけじゃだめですか？」韓国語バージョンを4月10日に配信リリースした。【写真】「Mカ」エンディング妖精を務めたCUTIE STREETメンバー◆CUTIE STREET「Mカ」で話題沸騰「M COUNTDOWN」出演後、パフォーマンス動画がわずか3日間で300万回再生を突破し、その勢いは衰えることなく現在760万回再生