物価高な今だからこそ、食費を見直しながら賢くお買い物しませんか？【業務スーパー】には、家計の味方になってくれそうな「高コスパ商品」が集まっている様子。その中でも今回は、サッと食べられそうなお手軽感のある食品をピックアップしました。マニアがそのコスパの良さに驚いた即席パスタやおやつは、店頭で見かけたらぜひ手に取ってみて。 冷蔵庫の場所を取らずにストック！ 「業スーマニア食べ