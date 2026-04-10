チャンネル登録者数211万人の筋肉系YouTuber・ぷろたんさんが、2026年4月4日に公式YouTubeチャンネルを更新。「【ご報告】この度結婚する事になりました。（釣り無し）」と題して、2度目の結婚を発表した。「もったいないくらいの人」とベタ惚れ22年2月にインフルエンサーの丸の内OLレイナさんと2年間婚姻関係にあったことを、破局後に公表したぷろたんさん。今回の動画では、26年4月1日に一般女性と入籍し、2度目の結婚をしたと報