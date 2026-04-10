リーズ田中碧は今夏に移籍の噂イングランド1部リーズ・ユナイテッドに所属する日本代表MF田中碧に対し、クラブが設定したとされる移籍金額が現地で波紋を呼んでいる。リーズ専門メディア「MOT Leeds News」は「設定された価格設定はこれまでで最大の失態」と伝え、安価での放出は将来的に「彼らは後悔することになる」と警告。27歳の日本人ボランチを巡るクラブの判断を痛烈に批判している。田中は今季、公式戦25試合に出場し