明日11日(土)と12日(日)は広く晴れて、お出かけ日和でしょう。関東など最高気温が25℃以上の夏日の所もありそうです。急な暑さで体調を崩さないようご注意ください。13日(月)以降も晴れて、気温は平年より高い日が多いでしょう。前半:明日11日(土)は晴れて気温上昇東京都心で今年初の夏日に明日11日(土)は広い範囲で晴れますが、北海道と東北の日本海側は、昼頃から雨の降る所があるでしょう。12日(日)は高気圧に覆われて、全国