サッカーのＪ１・千葉は、近年の気候変動に危機感を抱き、「サッカーを続けられる環境を未来の子どもたちに残すため」を合言葉に、サポーターや行政と連携した活動を行っている。クラブの発信力を生かし、持続可能な社会づくりに取り組んでいる。部門トップを務める高橋薫取締役が、このほどスポーツ報知の取材に応じた。（取材・構成＝綾部健真）××××きっかけは昨夏の異常気象だった。豪雨や雷