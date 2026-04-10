巨人は本拠の東京ドームに戻ってヤクルトと３連戦を行う。２戦目の１１日には新外国人投手のマタが先発予定だ。今季は同じく新外国人のウィットリーが３月３１日の中日戦（バンテリンＤ）で初先発も勝ち負けつかず。マタが白星を挙げれば、巨人の新外国人で初登板勝利は２３年のグリフィン以来１０人目となる。過去９人は７６年ライト大洋戦５２／３回２失点８８年ガリクソンヤクルト戦９回２失点００年鄭ミン