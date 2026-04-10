ＥＸＩＬＥＴＡＫＡＨＩＲＯの変ぼうぶりにフォロワーが騒然となっている。ＴＡＫＡＨＩＲＯは１０日までに自身のインスタグラムを更新。「またまた大安に、たかちまからＴＡＫＡＨＩＲＯのもとに写真が届いたそうで…頼んでもないのに転送されてきたので皆さんにも強制的に写真を共有します！」とつづった。「『ＴＡＫＡＨＩＲＯ氏に狩られちまった一期一会だね。』という一言が添えられていたそうです。恐怖。Ｆｒｏｍ