ディズニーストアから、ディズニー短編アニメーション『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』をモチーフにした爽やかなカラーの新コレクション「FROZEN FEVER」が登場。「アナ」と「エルサ」のドレスをはじめ「オラフ」や「スノーギース」など、作品の世界観あふれるラインナップに注目です☆ ディズニーストア ディズニー短編アニメーション『アナと雪の女王／エルサのサプライズ』コレクション「FROZEN FEVER」