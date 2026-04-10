壮絶な過去を持つエリナが、自身の恋愛における切実な悩みを告白。「2番目みたいな女でモテるのが嫌だ」と、1番になれない苦しみを吐露した。【映像】不倫され離婚＆自己破産した美人シンママタレント4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍し