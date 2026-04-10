大阪府和泉市の集合住宅で、住人の女性2人が首などを刺されて殺害された事件で、女性らは8日の未明に何者かに襲われたとみられることがわかりました。8日正午すぎ、大阪府和泉市の集合住宅の一室で、この部屋に2人で住む村上和子さんと娘の裕加さんが、血を流して床に倒れて死亡しているのが見つかりました。司法解剖の結果、死因はいずれも首などを刃物のようなもので刺されたことによる失血死で、抵抗した際にできる傷もあったこ