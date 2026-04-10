静岡・伊豆市で、廃棄物の撤去と対策を求める措置命令に長年応じなかったとして、宗教法人代表と自称・住職が逮捕された。寺の敷地からは廃棄物が流出し、川や一帯への汚染が問題になっていた。警察は廃棄物が運び込まれた経緯を捜査している。寺の廃棄物問題で代表ら逮捕6年前の2020年、インタビューに答えていたのは、宗教法人「平和寺本山」代表役員・大野求実容疑者（69）だ。廃棄物を撤去するようにとの命令に長年にわたって