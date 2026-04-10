24日に映画『ビリー・アイドル パンク・ロッカーの反逆と代償』が公開される。同映画の公開を記念して俳優の坂上忍、お笑い芸人の永野からのコメントが到着した。【写真】サイン会で喜ぶファンに笑顔を見せるレッチリのフリー同作はイギリス人ミュージシャン、ビリー・アイドルの半生を描いたドキュメンタリー映画。ビリーは、英パンクムーブメントの真っ只中、ジェネレーションXのボーカルとしてデビューし、ロンドンで人気を