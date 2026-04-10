しんじ（石丸伸二・43）が、あさ（神谷明采・25）に対して自身の結婚観や家族観を明かすシーンがあった。【映像】「自分の子供が欲しいとは思わない」石丸が語っている実際の映像4月9日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2