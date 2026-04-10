テレビアニメ『葬送のフリーレン』の新作「一番くじ 葬送のフリーレン」が、全国のセブン‐イレブン店舗にて4月10日より発売された。あわせて景品一覧と画像が公開された。【写真】デカすぎる！A賞の巨大フィギュア『葬送のフリーレン』一番くじ全景品幅広い層から支持を集める『葬送のフリーレン』より、キャラクターたちを細部までこだわり抜いた造形で立体化・商品化。A賞の「フリーレン フィギュア」は全高27cmという圧