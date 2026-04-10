作詞家の秋元康氏（67）が9日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。大物歌手との交流を語った。同番組には、歌手の南こうせつとともに出演した。今年作家生活50周年という秋元氏は、最初に手掛けた曲を聞かれると「初めはTHE ALFEEですかね」と回想。「B面の“言葉にしたくない天気”とか、あとは稲垣潤一さんの“ドラマティック・レイン”、長渕剛さんの“GOOD-BYE 青春”ですよ」と振り返っ