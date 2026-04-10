政府は10日、第3回の就職氷河期世代等支援に関する閣僚会議を開催し、「新たな就職氷河期世代等支援プログラム」を決定した。黄川田共生社会担当大臣が、閣議後会見で明らかにした。新たな支援プログラムでは、就職氷河期世代の高齢化に伴う課題として、主に「家計改善」・「資産形成」・「住宅確保」の3つを挙げた上で、今後3年間かけて集中的に取り組むとした。具体的には、ハローワークへ専門窓口を設置するなどの伴走型の就職