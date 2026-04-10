9日、警察庁は「被害者手帳」の作成および交付を行うことを発表した。 被害者手帳は、犯罪などの被害者に対し交付される手帳で、警察や自治体、病院などで支援や相談を受ける際、被害状況を繰り返し説明する心的負担を軽減させる狙いがある。 報道によると、本年度中に交付や制度が進められ、デジタル化なども検討されているという。 警察庁の発表の通り、これまで犯罪被害者は警察をはじめ、あらゆる自治体にて口頭ないしは