【カイロ＝村上愛衣】イラン国営テレビは９日、最高指導者モジタバ・ハメネイ師による声明として、「ホルムズ海峡の管理を新たな段階に移す」と主張した。イランが再封鎖を表明しているホルムズ海峡の管理強化を示唆した。詳細については触れなかった。声明では米イスラエルの名指しを避けつつ、「賠償を断固追求する。法律上正当な権利を放棄せず、全ての戦線で抵抗する構えだ」と強調した。イランは停戦条件に「レバノンを含