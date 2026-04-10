きょう県内は雨が降り、日中は強めの風が吹く見込みです。落雷や突風に注意してください。午前9時までの最低気温は、富山市で13.6度、高岡市伏木で11度ちょうどなど、5月並みとなりました。日本海を進む低気圧に向かって風が吹き込んでいて、午前11時までの最大瞬間風速は、富山市で20.3メートル、富山市八尾町で16.5メートルなど、風に向かって歩きにくかったり、傘が差せなかったりするほどの強さになったところもあ