赤色灯同居する高齢の母親の遺体を自宅に放置したとして、盛岡東署は10日、死体遺棄の疑いで盛岡市玉山白沢、無職高橋好美容疑者（70）を逮捕したと発表した。9日付。署によると、母親の死亡時期は不明。容疑者は曖昧な供述をしているといい、死因や経緯を調べている。逮捕容疑は、母親（90）が死亡したのに、埋葬せずに放置した疑い。容疑者は母親と2人暮らしで、福祉関係者から「母親と面接できない」と情報提供があり、9日