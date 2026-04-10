TravisJapanの七五三掛龍也（30）が9日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演した。MCの鈴木愛理から「好きな子を誘うってなったら昼夜どっち？」と聞かれる場面が。七五三掛は「昼がいいなと思います」と回答した。「昼間の方がラフにご飯ができるというか、短い時間でもいい」と補足。「僕は早い段階で無理だなとわかった方がいい」とドライな一面を見せた。続けて「わかった方が