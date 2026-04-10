ENHYPEN（エンハイプン）のワールドツアーで、5月1日から3日間のソウル公演が全席売り切れとなった。韓国メディアが報じた。「ENHYPEN WORLD TOUR『BLOOD SAGA』IN SEOUL」のチケットは、7日と8日に世界のファンクラブ限定で先行予約販売し、完売した。韓国メディアのザ・ファクトは10日「世界21都市で30回にわたる大規模公演を実施。ソウル公演のチケットが完売し、入手できなかったファンは、オンライン・ライブストリーミングで