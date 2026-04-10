演歌歌手門松みゆき（33）の新曲「酒、ほろほろ…」（5月27日発売）の新ビジュアルが10日、公開された。同曲は自身初となる“酒”がテーマで、酒を片手に涙と未練に揺れる女の心情をしっとりと紡ぐ一曲。主人公は30代の女性。門松も30代であり、ファンの間では“大の酒好き”として知られることから、まさに等身大の作品といえる。切なさと強さが胸にしみる、珠玉の演歌だ。発売に先駆けて公開された門松のニュービジュアルは、黒