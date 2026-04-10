老人福祉事業を行う会社と、その関係会社が新潟地方裁判所から4月1日に破産手続き開始決定を受けたことが分かりました。民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店によりますと破産手続き開始決定を受けたのは新潟市東区にある老人福祉事業者「萬代総業」と、その関係会社「社会福祉法人柳都倶楽部」です。「萬代総業」は2012年8月に設立され、2015年にデイサービスやショートステイなどのサービスを